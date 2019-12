Di Gennaro: “Mi aspettavo di vedere Ancelotti vincente a Napoli. Adesso sarà dura arrivare in Champions”

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a TMW Radio.

Il Napoli dopo essere arrivata vicino allo scudetto con Sarri pensavo potesse vincere qualcosa con Ancelotti, soprattutto quest’anno con il mercato fatto in base alle sue richieste. Poi le cose sono andate in un certo modo perché ci sono state diverse problematiche. Gattuso? Difficile possa arrivare in Champions, ma ci proverà.