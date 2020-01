Di Lorenzo a Sky: “Seguiamo con attenzione Gattuso, si è presentato subito con grande carica! Sono fiducioso per il futuro”

Il terzino del Napoli e della Nazionale Italiana, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ha parlato del neo tecnico Gattuso, dell’ex allenatore Ancelotti ed in generale del momento degli azzurri.

LE PAROLE

Su Gattuso

“Il mister si è presentato subito bene, con una grande carica. noi ci siamo messi subito a disposizione per cercare di imparare i suoi schemi. Sono fiducioso, stiamo lavorando bene e adesso dobbiamo recuperare punti in campionato”.

Su Ancelotti

“Ho sempre cercato di dare il meglio poi ci vuole sempre un po’ di fortuna. Sono arrivato a Napoli e lui mi ha dato grandissima fiducia sin dall’inizio, lo ringrazierò sempre perché non era facile dare fiducia ad un ragazzo che veniva da una squadra retrocessa. Mi dispiace per come è andata ma dobbiamo guardare avanti e siamo pronti per affrontare questo 2020“.

