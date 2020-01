L’abbraccio del San Paolo, “Un giorno all’improvviso” e il gol di Lorenzo Insigne. Ieri la squadra del Napoli, di Rino Gattuso, si è lasciata travolgere dall’ambiente di Fuorigrotta e con carattere è riuscita a portare a casa la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Un traguardo importante per il prosieguo della stagione, che è arrivato eliminando tra l’altro proprio i campioni in carica.

Sui social si sono sprecati gli applausi e i commenti a favore degli azzurri, che sui propri profili Instagram hanno condiviso le immagini della serata. Tra questi anche il difensore Giovanni Di Lorenzo, che ha poi commentato: “Solo insieme possiamo superare le difficoltà!”. Un monito in più per invitare i tifosi a non mancare più agli appuntamenti stagionali ma anche la consapevolezza che il San Paolo ha sempre rappresentato l’arma in più in favore della squadra azzurra.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B7nyRccI4ws/?utm_source=ig_web_copy_link”]

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SUL NOSTRO PROFILO INSTAGRAM

The post Di Lorenzo ai tifosi dopo Napoli-Lazio: “Solo insieme possiamo superare le difficoltà” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento