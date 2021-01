Di Lorenzo alla Rai dopo i primi 45′: “Ce la mettiamo tutta, possiamo far male alla Juve!”

Un primo tempo avaro di emozioni quello del Mapei Stadium tra Juventus e Napoli (SEGUI LA DIRETTA DI CALCIONAPOLI1926 ). Una sola occasione degna di nota a firma di Lozano. Miracoloso intervento dell’estremo difensore bianconero che respinge la spizzata di testa dell’esterno messicano. Al termine della prima frazione è intervenuto ai microfoni di Rai 1 il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo:

Di Lorenzo suona la carica per la ripresa

Queste le sue parole: “Sappiamo che è una partita difficile. Il campo non aiuta, ma dobbiamo mettercela tutto. Dobbiamo difenderci bene, da squadra, per poi innescare i calciatori davanti che possono mettere in difficoltà la difesa della Juventus”.

