Di Lorenzo all’intervallo: “Abbiamo il pallino del gioco in mano. Errore di Donnaruma? Meglio così”

Il primo tempo tra Napoli e Milan (gara valida per la 32° giornata di Serie A) finisce in parità: un gol per parte. La sblocca prima Theo Hernandez al minuto 20 su assist di Ante Rebic, poi la riequilibra Giovanni Di Lorenzo al minuto 34 grazie ad un errore di Gigio Donnarumma su punizione di Lorenzo Insigne. Il portiere rossonero la vede all’ultimo, forse già lì c’è stata una deviazione di testa del terzino azzurro che poi si è ritrovato la ribattuta del giocatore del Milan tra i piedi ed ha battezza l’1-1. Ed è proprio il difensore partenopeo che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport all’intervallo.

Di Lorenzo all’intervallo: “Stiamo facendo bene”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante l’intervallo del match contro il Milan:

Stiamo facendo bene contro una squadra che è in saluta. Abbiamo il pallino del gioco in mano e dobbiamo continuare così nel secondo tempo. Se mi aspettavo l’errore di Donnaruma? Ero lì, mi è arrivata… meglio così (ride ndr).

Le formazioni ufficiali

Ecco i 22 uomini scelti rispettivamente da Gennaro Gattuso e Stefano Pioli.

NAPOLI (4 3 3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Mertens, Insigne, Callejon.

MILAN (4 3 1 2): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessié, Bennacer, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

