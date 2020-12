Di Lorenzo autentico maratoneta del Napoli: il dato l’incredibile

Chi sono i giocatori che corrono di più, in media, a partita? La Lega ha calcolato quanti km percorrono tutti i calciatori della Serie A e tra gli azzurri il maratoneta per eccellenza è Giovanni Di Lorenzo. Di seguito il resto dei dati sugli altri calciatori del campionato italiano.

Di Lorenzo autentico maratoneta del Napoli: il dato

La Lega ha calcolato quanti km percorrono i singoli giocatori della Serie A, in media, a partita. Tra i giocatori del Napoli spicca, come miglior maratoneta, Giovanni Di Lorenzo con ben 11,128 km percorsi in 1250 minuti giocati.

