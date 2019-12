Di Lorenzo fondamentale: spinge e lotta sulla fascia. L’analisi

Il Napoli di Gennaro Gattuso si gode Giovanni Di Lorenzo e se lo coccola per il futuro e le partire che verranno. Contro l’Inter il suo apporto sarà fondamentale, soprattutto in fase offensiva. Infatti il terzino copre bene in ripiegamento, ma il suo apporto è determinante anche in fase offensiva. Di seguito l’analisi de Il Mattino.

Di Lorenzo spinge tanto sulla fascia

Quello in fase offensiva parte da un altro dato: l’asse con Callejon. Con 367 passaggi, la verticale Di Lorenzo- Callejon è quella più sfruttata per spostare la palla quando si tratta di ripartire o affondare. Sono 203 le volte che il terzino ha toccato palla per lo spagnolo, 164 in cui il pallone ha seguito un percorso opposto. Questo anche a certificare che Di Lorenzo non è solo l’uomo di spinta. Di corsa del quale si parlava: i famosi limiti tecnici vengono cancellati da una padronanza nel palleggio verificata dai numeri.

Lo stesso asse, quello tra l’ex madridista e Di Lorenzo, rappresenta anche la principale soluzione offensiva da calcio d’angolo: sono già 3 le conclusioni di testa provate da Di Lorenzo su un angolo di Callejon, nessun asse è stato più efficace dalla bandierina. Ma, Di Lorenzo non è cercato solo dallo spagnolo: sono 14 le volte in cui è stato cercato da un compagno da corner, è l’uomo più ricercato dal Napoli, con un gol trovato finora.

