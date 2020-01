Di Lorenzo: “Inter? Siamo il Napoli, non abbiamo paura”. Poi una rivelazione su Ancelotti

“Abbiamo avuto un po’ di giorni per lavorare, per mettere dentro un po’ di benzina. Questa sosta ci è servita per lavorare sul piano fisico. Stiamo bene e siamo pronti per iniziare al meglio il nuovo anno”. Così Giovanni Di Lorenzo, terzino di un ​Napoli finalmente tornato alla vittoria nell’ultima gara del 2019 contro il Sassuolo. Ma ora, passate le feste, è tempo di ricominciare. E l’avversario sarà uno dei più temibili, visto che alla ripresa del campionato i ragazzi di Gattuso attenderanno… continua a leggere sul sito di riferimento