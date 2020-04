Di Lorenzo, l’agente: “Sarebbe andato agli Europei, non deve dimostrare più nulla”

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, ha rilasciato un’intervista Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ma anche di Sepe. Di seguito le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DELL’AGENTE DI DI LORENZO

“Di Lorenzo sugli Europei? Innanzitutto credo che ci sarebbe andato, non doveva più convincere nessuno e se il suo rendimento sarà questo ci andrà anche nel 2021. I giocatori come lui non devono temere nulla, se continuerà a esprimere le sue qualità nessuno gli toglierà quanto espresso in campo”.

