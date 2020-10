Di Lorenzo: “Ora la strada in Europa è in salita, ma ci rifaremo a partire dalla prossima gara”

Giovanni Di Lorenzo, esterno difensivo del Napoli, ha parlato al sito ufficiale del club azzurro. Queste le sue dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

“Dovevamo essere più concreti. Abbiamo fatto la partita che bisognava fare, interpretata come volevamo ma senza la necessaria intensità. La prestazione è stata buona, perché siamo sempre stati noi a comandare il gioco, però bisognava riuscire ad entrare di più nella loro area. Dispiace non aver sfruttato le occasioni da gol, però nel calcio ci sta che poi vieni punito in contropiede. Volevamo cominciare bene il cammino in Europa, adesso la strada si fa in salita ma dobbiamo saper reagire subito sin dalla prossima gara”.