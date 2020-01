Di Lorenzo: “Vincere non è mai scontato, dobbiamo continuare a farlo”

Napoli-Perugia, Giovanni Di Lorenzo esulta sui social. Il terzino azzurro oggi è stato confermato dal primo minuto come difensore centrale al fianco di Kostas Manolas. Il Napoli ha chiuso la pratica già nella prima metà di gara grazie alla doppietta del capitano Lorenzo Insigne: due rigori messi a segno dal numero 24. Altra nota positiva è David Ospina, che ha parato un tiro dal dischetto a Iemmello. Nella gara di questo pomeriggio allo stadio San Paolo c’è stato spazio anche per l’esordio di Diego Demme, che ha disputato 25 minuti in campo rilevando il posto dello spagnolo Fabian Ruiz.

Napoli, Di Lorenzo: “Dobbiamo continuare a vincere”

Il terzino ex Empoli ha scritto su Instagram per festeggiare il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia: “Vincere non è mai scontato. Ora dobbiamo soltanto continuare a farlo”. Il Napoli alla prossima incontrerà nuovamente la Lazio: dopo la sconfitta in campionato, la squadra di Gattuso potrà prendersi la rivincita sui biancocelesti di Simone Inzaghi.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B7T18_VI7Fj/”]

