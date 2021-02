Di Lorenzo: “Vogliamo arrivare in fondo in Europa League. Assenze? Sono importanti, dobbiamo dare qualcosa in più”

Il Napoli affronterà questa sera il Granada nella gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League 2021. Gli azzurri di Gattuso si presentano in Spagna in grande emergenza dal punto di vista numerico, con ben 9 indisponibili (tutti più o meno “titolari”): si tratta di Demme, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Lozano, Mertens, Ospina, Manolas e Petagna. Giocatori importanti che mancheranno per diverse settimane, costringendo l’allenatore del Napoli a gestire i (pochi) uomini a sua disposizione. Con un Insigne non al meglio, Gattuso ha deciso di portare con sé in territorio iberico anche dei ragazzi della Primavera, che però non considera pronti per giocare una gara di questo livello. Subito dopo il Granada ci sarà la sfida contro l’Atalanta di Gasperini, domenica alle ore 18, e poi di nuovo contro il Granada nel giovedì successivo, 26 febbraio. Una settimana si direbbe decisiva per le sorti dell’annata del Napoli, che spera adesso di tenere aperte più porte possibili in vista del recupero di tutta la rosa, in modo da dare tutto nel rush finale di questa stagione. Nel frattempo, prima della gara è intervenuto a Sky Sport Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo: “Assenze importanti, dobbiamo dare qualcosa in più”

“Sicuramente abbiamo assenze importanti, ma questa cosa deve solo responsabilizzarci tutti. Dobbiamo dare qualcosa in più. Siamo una squadra forte, dobbiamo certamente dimostrarlo ma dobbiamo provare ad arrivare fino alla fine finché siamo in corsa in questa competizione. La Champions può essere raggiunta anche attraverso la vittoria dell’Europa League, non solo con il quarto posto in campionato”

