Il pressing diplomatico dell’Italia per un cessate il fuoco duraturo in Libia ha fatto tappa a Bengasi, ma non è riuscito, per il momento, a fermare la presa di Khalifa Haftar sull’aeroporto di Mitiga, dove i voli sono stati sospesi per la caduta di un razzo. Le milizie del generale hanno affermato che non permetteranno alle Nazioni Unite di utilizzare l’unico aeroporto funzionante nella capitale Tripoli. La decisione arriva poche ore dopo l’approvazione nel Consiglio di sicurezza dell’Onu di una risoluzione britannica che chiede alle parti in conflitto di impegnarsi per un “cessate il fuoco duraturo”.

Di Maio a Bengasi: "L'Italia è tornata determinante". E su Haftar: "È sincero"

