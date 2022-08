Di Maio candida l’attivista Federica Gasbarro: “Serve una legge sul clima”

ROMA – Federica Gasbarro, attivista climatica, “voce ambientalista”, sarà candidata alle elezioni nelle liste di Impegno civico. Lo annuncia Luigi Di Maio nel corso di una diretta Instagram. “L’obiettivo non è entrare in Parlamento, quello è uno strumento- sottolinea Di Maio- ma iniziare a fare davvero quello che abbiamo fatto a piccoli passi in questa legislatura: una legge sul clima”.

Di Maio aggiunge: “Non bisogna solo parlare ai giovani, ma bisogna dare una opportunità ai giovani. Ti diamo il benvenuto Federica. Sarai l’anima ambientalista di Impegno Civico”. Federica Gasbarro, 27 anni, è nei 100 NUMBER ONE di FORBES ITALIA, la classifica dei giovani italiani leader del futuro 2021. Ha rappresentato i giovani italiani che si battono per un futuro migliore, come unica italiana scelta dalle Nazioni Unite (insieme a Greta Thunberg e ad altri 99 ragazzi) al primo raduno di giovani leader al palazzo di vetro di NY e all’Assemblea Generale durante il vertice per il Clima 2019. Attualmente è rappresentante dei giovani italiani ai negoziati sul clima delle Nazioni Unite di COP26.

