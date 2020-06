AGI – “Mai come in questo momento di crisi serve essere uniti e non divisi”. Nel day after dello scontro tra Alessandro di Battista e Beppe Grillo, che ha investito M5s e ha fatto salire le quotazioni di una possibile scissione interna, Luigi Di Maio interviene in tv allo Speciale L’Aria che tira su La7 per lanciare un appello all’unità e disinnescare cosi’ le possibili ripercussioni negative per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

“Non c’è da schierarsi da una parte o dall’altra – ha affermato il ministro degli Esteri ponendosi come mediatore nel contenzioso tra l’ex-deputato e il Garante del Movimento –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Di Maio chiede unità nel M5s, ma Di Battista tiene il punto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento