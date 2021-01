AGI – “Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieri Matteo Renzi ha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l’ennesima crisi di governo.

Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“Nell’anno nella presidenza italiana del G20, della co-presidenza italiana della COP26 e soprattutto nell’anno in cui dobbiamo iniziare a spendere il piano Marshall del nuovo millennio, l’Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato,

Di Maio, "Con Renzi strade irrimediabilmente divise" proviene da Notiziedi.

