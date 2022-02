Di Maio da Kiev: “C’è spazio per soluzione diplomatica”. Giovedì il ministro in Russia

ROMA – “In linea col tradizionale impegno, confermo che l’Italia parteciperà, laddove fosse necessario, a meccanismi di deterrenza elaborati con i nostri partner dell’Unione europea e della Nato”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, al termine del colloquio a Kiev con il suo omologo Dmytro Kuleba.

“DIALOGO UNICA ARMA PACIFICA PER EVITARE CONFLITTO”

Al centro della missione del titolare della Farnesina, la crisi lungo il confine tra Russia e Ucraina: “Ho espresso al presidente Zelensky la nostra vicinanza al governo e al popolo ucraino e il nostro fermo sostegno all’integrità territoriale e alla piena sovranità dell’Ucraina, incluse le sue scelte di politica internazionale” ha aggiunto il ministro. Di Maio quindi si è detto convinto che “l’unica via da percorrere è quella della soluzione diplomatica”, quella che “porta alla pace e alla stabilità”, per evitare “tensioni ed eventuali aggressioni. L’Italia, coi partner europei, concentra ogni sforzo su questa soluzione. In queste ore la diplomazia non deve fermarsi. È l’unica arma pacifica per evitare un conflitto”.

GIOVEDÌ DI MAIO A MOSCA DA LAVROV

“Dopo i colloqui di oggi a Kiev, posso affermare che esiste uno spazio per una soluzione diplomatica ma, per essere tale, deve essere condivisa in un quadro più ampio di sicurezza europea. Per questo ne parlerò giovedì a Mosca col ministro degli Affari steri Sergei Lavrov, e continueremo a parlarne nei prossimi giorni anche coi partner europei a partire del consiglio Affari esteri di lunedì a Bruxelles”, ha sottolineato Di Maio.

“CRISI AVREBBE ESITI IMPREVEDIBILI”

Per il ministro degli Esteri, “rimane essenziale che proseguano i contatti con la Federazione russa nell’abito del consiglio Nato-Russia e nel formato Normandia, e auspichiamo la convocazione al più presto del vertice dei Quattro”. Questo perché, ha incoraggiato il capo della Farnesina, “è necessario scongiurare una crisi dagli esiti imprevedibili che metterebbe a rischio pace e stabilità per il nostro continente”.

“AMBASCIATA ITALIANA A KIEV RESTA APERTA”

Nel punto stampa seguito al colloquio a Kiev con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, Di Maio ha anche precisato che “la nostra ambasciata a Kiev resta aperta e operativa. Stiamo valutando anche le richieste di sostegno giunte dal governo ucraino e le esamineremo con ogni attenzione nello spirito degli ottimi rapporti bilaterali”.

