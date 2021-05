ROMA – Quella del 16 maggio, “è una data auspicabile per superare il coprifuoco ma non è un ‘liberi tutti’. Dobbiamo affrontare l’estate e permettere ai turisti vaccinati di venire in Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio a ‘L’aria che Tira’ su La7.

Di Maio: "Il 16 maggio è la data auspicabile per superare il coprifuoco"

