Di Maio: “Il Pd mi ha sorpreso”. E su Dibba: “Non vuole fare il capo”

AGI – “Ero scettico, ma devo dire che il primo anno di lavoro con il Pd mi ha sorpreso. Durante la pandemia abbiamo cementato i rapporti e lavorato molto bene assieme“: ad affermarlo è il ministro degli Esteri ed ex capo politico di M5s, Luigi Di Maio, che in un’intervista al Fatto Quotidiano ha elogiato l’alleanza con i dem, lui che rispetto a Grillo si è sempre posto più come ago della bilancia tra i poli che schierato per il centrosinistra.

Entrando però più nel merito delle vicende che riguardano la vita e la politica del Movimento, Di Maio ha avvertito: “Dobbiamo trovare il modo di tenere assieme queste anime e di fare sintesi,

