Di Maio “L’Austria riapre i confini con l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Qualcuno diceva che l’Italia non ce l’avrebbe fatta. Diceva che in Europa saremmo rimasti soli. Che nessuno ci avrebbe rispettato. E’ accaduto il contrario. Sul tema dei flussi turistici siamo riusciti a far prevalere lo spirito europeo avviando dei dialoghi internazionali fondamentali. Le visite a Berlino, Lubiana e Atene hanno dato una scossa importante”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Dopo Germania, Francia, Grecia e Svizzera, oggi anche l’Austria ha infatti annunciato che riaprirà i suoi confini verso l’Italia. Proprio ieri avevo affrontato nuovamente il tema in una telefonata con il ministro austriaco Alexander Schallenberg.

