Di Maio “L’Italia non può permettersi un altro lockdown”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia non si può permettere un nuovo lockdown”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso del programma di Raitre “Mezz’ora in più”. “A febbraio non eravamo assolutamente preparati, non avevamo niente. Adesso abbiamo un Paese che ha affrontato sia la situazione peggiore ma ha anche fatto delle proiezioni. Oggi possiamo avere sicuramente delle disfunzioni, ma questo è un Paese che si è attrezzato e ha saputo affrontare la situazione”, ha evidenziato Di Maio. “In questo momento i numeri dicono che le terapie intensive sono attrezzate tre-quattro volte in più rispetto a febbraio.

