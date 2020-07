Di Maio: “Non diamo soldi ai Benetton, lo Stato entra in Autostrade”

“Abbiamo visto per anni lo Stato fare il debole con i forti e ora fa il forte con i forti e lo fa con un’operazione di mercato. Non diamo soldi ai Benetton ma lo Stato entra in Autostrade con Cdp”. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato a Stasera Italia su Rete4, spiega che nel consiglio dei ministri su Aspi la notte scorsa, “c’è stato un dibattito acceso sicuramente perché abbiamo negoziato per riuscire a tutelare gli interessi degli italiani, ma non ho visto tensioni, ci sono state sicuramente delle differenze di vedute sull’offerta dei Benetton ma alla fine abbiamo ottenuto tutti insieme l’offerta migliore”.

