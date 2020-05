Di Maio: “Non mi risultano riscatti per la liberazione di Silvia Romano”

Per la liberazione di Silvia Romano “a me non risultano riscatti, altrimenti dovrei dirlo. Perché la parola di un terrorista che viene intervistato vale più di quella dello Stato italiano?”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Fuori dal coro su Rete 4.

“A dicembre ho sentito il padre di Silvia, sapevo che lei era viva e non potevo dirlo, perché in questi casi se si danno informazioni e c’è una fuga di notizie poi si rischia che alla fine non riusciamo a riportarla a casa e si compromette tutto”, ha continuato Di Maio.

