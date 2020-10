Di Marzio: “Bakayoko diga, Osimhen apre spazi a Mertens. Elmas sta diventando forte”

L’allenatore Gianni Di Marzio è intervenuto quest’oggi a Radio Marte in merito ad alcuni temi attuali in casa Napoli e non.

Le sue parole

“Se non ci adeguiamo alle regole del calcio ci sarà una chiusura. Davanti alla difesa innanzitutto Bakayoko è una diga. Per come intendo io il calcio, lo accoppierei con Demme. Osimhen creerà molti spazi in profondità e valorizzerà Mertens dietro. Sulle fasce può giocare chiunque. Vice Mertens in trequarti nel 4-2-3-1? Per me è Fabian Ruiz. Elmas? Sta crescendo a dismisura e sta diventando veramente forte”.

