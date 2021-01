Gianluca Di Marzio ha parlato durante la trasmissione di Sky Sport, “Calciomercato – L’originale”, della situazione in casa Napoli e del rinnovo di Gennaro Gattuso. Secondo l’esperto di mercato la situazione è in stand-by. Il contratto è congelato, visti i risultati delle ultime settimane.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL NAPOLI

Di Marzio sul rinnovo di Gattuso

Queste le parole di Di Marzio sul rinnovo di Gattuso:

“Il rinnovo é nel freezer perché la situazione degli ultimi risultati ha rallentato una chiusura, che in realtà dipendeva da Gattuso. I legali di De Laurentiis avevano mandato il contratto ai legali di Gattuso. Se il tecnico avesse accettato l’offerta avrebbe già rinnovato. Ma come spesso capita si voleva rivedere qualche dettaglio ed è stato rimandato ad ADL. Poi c’è stato il Natale, Rino è stato male, la situazione dell’ultimo periodo non è delle migliori, e allora il contratto è andato in stand-by. Al di là della fiducia piena espressa da ADL ci sta che il presidente voglia valutare altri scenari per il futuro”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Di Marzio: “Contratto nel freezer, ma il rinnovo dipendeva da Gattuso non da De Laurentiis” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento