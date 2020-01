Di Marzio: “Demme diverso da Jorginho, Rodriguez elemento per tamponare”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul momento e sul calciomercato di gennaio del Napoli.

Di Marzio: “Il Napoli ha tamponato le falle del mercato estivo”

“Col mercato di gennaio il Napoli ha tamponato le falle del mercato estivo. Demme non è come Jorginho, tatticamente l’ex azzurro era più attento alla copertura mentre Demme è abbastanza aggressivo, un giocatore diverso. Ricardo Rodriguez l’ho visto giocare a 3 e non mi ha mai esaltato più di tanto, a 4 invece spinge un po’ di più. Non è eccezionale nella fase difensiva, è un giocatore per tamponare. Gattuso lo ha scelto perché lo conosce avendolo avuto al Milan. Dopo Sarri, il Napoli doveva prendere un allenatore che potesse proseguire il buon lavoro tecnico-tattico. Invece, De Laurentiis ha scelto Ancelotti che non ha fatto bene perché è un allenatore abituato a guidare la formula 1 ed ha adattato i giocatori al suo modulo. Gattuso è entrato nella testa e nei cuori dei giocatori e al momento è stato bravo a rimettere le cose a posto, poi spero possa essere riconfermato ed essere sulla panchina del Napoli anche l’anno prossimo”.

