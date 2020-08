Di Marzio: “Hateboer il nome per il Napoli. Punterei su Emerson Palmieri”

Mercato e prime prove tecniche per il Napoli che questo pomeriggio scenderà in campo per un triangolare. La prima sfida di questo ritiro estivo vedrà come protagonista la squadra di Gattuso sfidare il Castel di Sangro e L’Aquila. Due match che saranno l’occasione giusta per fare qualche piccola prova tattica soprattutto per quanto riguarda il modulo da schierare in campo. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’ex allenatore dei partenopei, Gianni di Marzio ha fatto il punto della situazione.

Di Marzio, le parole sul Napoli

“Per permettere al Napoli di giocare con il modulo 4-2-3-1, servirebbe un centrocampista fisico e poi un giocatore a destra. Uno che possa coprire anche il ruolo sulla fascia. Mi piacerebbe vedere al Napoli Hateboer dell’Atalanta. Osimhen ovviamente dovrebbe giocare come prima punta. In questa sessione di mercato, fossi nel Napoli mi metterei a lavoro per prendere anche un terzino sinistro. Mario Rui ha rinnovato e quindi sarà lui il titolare. A me sarebbe piaciuto Emerson Palmieri”. CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

