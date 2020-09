L’ex allenatore e direttore sportivo Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Canale21 in occasione de ‘Il Bello del Calcio’. Questi ha fatto il punto sul momento del Napoli tra la vittoria contro il Genoa e la sfida in programma contro la Juventus.

CLICCA QUI PER LA RIVELAZIONE SUL MERCATO DEL NAPOLI

Gianni Di Marzio, le parole sul Napoli

“Ho avuto modo di vedere Osimhen, se si riesce ad insegnargli i movimenti giusti in rapporto al portatore di palla, diventa forte. Stiamo parlando di un buon giocatore. Cinque cambi? Da qui di denota la capacità dell’allenatore nel sfruttare questa possibilità. Serie A? Più attaccabile la Juventus che tatticamente non vedo compatibile. L’Inter ha un ottimo potenziale tecnico ma resta attaccabile perchè non gioca bene. Mercato? Spero il Napoli ne sappia approfittare per poter lottare anche per lo Scudetto. Pronostico? Il Napoli può vincere con un gol di scarto”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Di Marzio: “Il Napoli deve approfittare del mercato. Possibile la vittoria contro la Juventus” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento