Di Marzio: “Insigne giocatore e gol dell’anno del Napoli. Emerson Palmieri per lo scudetto”

A Radio Marte ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi l’ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio, su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Di Marzio

“Il 2020 è stato un anno maledetto, da mandare via a calci nel sedere. Sparare i fuochi sarebbe un’offesa all’intelligenza dei napoletani, anche perché tanti hanno sofferto. Penso alle persone che sono scomparse e a chi ha avuto difficoltà lavorative. Il giocatore del Napoli dell’anno? Insigne, quest’anno è maturato e si è preso molte responsabilità che Gattuso gli ha dato. Certo, non voglio fare uno sgarbo a Mertens. Maradona? Questo mese di dicembre è stato terribile, anche Paolo Rossi è scomparso. Spero che finisca presto quest’anno. Gol dell’anno? L’ultimo di Insigne contro il Torino, alla Del Piero ma con meno giro, è stato molto preciso e forte, il portiere non poteva arrivarci. Lui li cerca spesso questi gol, gli avversari lo sanno ma lui prova e li fa. Cosa deve prendere il Napoli per vincere lo Scudetto? Dovessi prendere un solo giocatore prenderei Emerson Palmieri. Magari poi un centrocampista di qualità, però non andrei oltre perché poi il Napoli è un’ottima squadra e vanno fatti i complimenti ai dirigenti”.

