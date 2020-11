Di Marzio: “La motivazione della sentenza è più grave della sentenza stessa. Napoli offesa”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Di Marzio

“Secondo me la motivazione all’interno della sentenza è la cosa più grave di tutte, ancora di più della sconfitta a tavolino e del punto di penalizzazione. Dà una brutta immagine del Napoli e dei napoletani. Hanno pensato quasi come se fosse stato un trucco, una furbata per non giocare. Leggendo questa sentenza da cittadino napoletano mi indignerei e chiederei una querela, oltre all’ASL e al Napoli che hanno il diritto di farlo. Questa cosa è gravissima”.

