Di Marzio: “Maradona acquistato a mercato chiuso, Higuain l’unico azzurro a dire di sì alla Juventus”

Il noto giornalista di SKY ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha pubblicato di recente il libro “Grand hotel calciomercato. Tutti i segreti del mercato più pazzo del mondo». Al Corriere del Mezzogiorno, nel presentare il suo lavoro, ha parlato dell’arrivo di Maradona al Napoli e rivelato alcune interessanti trattative descritte nel libro.

Di seguito alcuni passaggi dell’intervista:

L’acquisto di Maradona fu formalizzato a mercato chiuso. Oggi non sarebbe stato considerato valido. Il contratto fu consegnato da Ferlaino, brevi manu, al presidente Nizzola. Altre storie? Baggio, Del Piero, Zidane, Leo Messi, Cavani — la cui conferma per il Napoli arrivò in modo pittoresco — Higuain che fra gli ex azzurri è stato il solo a dire sì alla Juve.