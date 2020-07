Il Napoli esce vittorioso dal San Paolo battendo la Roma per 2 a 1. Ottima prestazione dei ragazzi di Gattuso che riscattano la sconfitta di Bergamo grazie alle reti di Callejon e Insigne. Quest’ultimo autore di un pregevole gesto tecnico che si è rivelato decisivo. L’ex allenatore degli azzurri Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di TMW per dire la sua sulla partita, gli allenatori e bacchetta il numero 24 dei partenopei.

Di Marzio parla di Napoli e Roma, e bacchetta Insigne

Gianni Di Marzio, ai microfoni di Tuttomercatoweb, parla di Napoli–Roma e bacchetta Insigne: “Gli azzurri hanno vinto meritatamente. I giallorossi non mi sono piaciuti né nello sviluppo della manovra né in fase di ripartenza veloce. Io darei fiducia a Fonseca. La squadra capitolina ha delle difficoltà che possono essere riconducibili al fatto di avere una rosa composta da giocatori che non tutti sono all’altezza, come il Napoli d’altronde. Per questo, anche se Gattuso fosse arrivato a inizio stagione, la posizione in classifica, a parer mio, sarebbe la stessa attuale. Forse con qualche punto in più. Su Insigne dico che deve essere umile. Testa bassa e lavorare come fanno quelli dell’Atalanta. Non deve pensare di essere un fuoriclasse, deve esserlo”.

The post Di Marzio: “Napoli batte una Roma mediocre. Su Insigne vi dico una cosa” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento