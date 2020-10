Di Marzio: “Napoli, il problema è di tenuta psicologica. Bisognava fare una cosa prima del match con l’AZ”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione:

“Il Napoli, dopo la vittoria contro l’Atalanta, ha avuto un chiaro calo di concentrazione. Io avrei portato il gruppo in ritiro prima della partita di Europa League. I ragazzi andavano preparati psicologicamente. In Europa le squadre corrono e sono pronte a tutto per vincere. Non si possono sottovalutare. Il Napoli è pericoloso sull’out di destra. Hysay si destreggia bene fuori ruolo, ma il Napoli spinge soprattutto sulla catena di destra. E’ lì che crea i maggiori pericoli per gli avversari”.