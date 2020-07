Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni.

Di Marzio: “Vi spiego cosa è mancato a Lazio e Napoli per avvicinare la Juve”

Su Eriksen: “Uno deve sapersi sacrificare. Perché è stato preso questo giocatore? Se sono un costruttore, devo stare attento a prendere giocatori funzionali. Lui non ha la forza per il nostro campionato. Pensavo fosse già preparato mentalmente e fisicamente al nostro campionato. Per questo mi ha deluso”.

Sugli errori di Lazio e Napoli che non hanno saputo avvicinare la Juve: “La Lazio non ha creato alternative nell’organico, mentre il Napoli avrebbe dovuto dare un colpo in più come qualità i tutti i reparti. E si poteva fare”.

Su De Zerbi: “De Zerbi la squadra la fa giocare bene. Fa giocare la palla anche al 93′ in situazioni pericolose. Metterà in difficoltà la Juve, ne sono certo”.

The post Di Marzio: “Vi spiego cosa è mancato a Lazio e Napoli per avvicinare la Juve” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento