Di Napoli: “La media gol di Milik parla da sé. Sono cresciuto nell’Inter, ma…”

Napoli Inter Coppa Italia | Arturo Di Napoli nasce a Milano da una famiglia originaria di San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli. Nel corso della sua carriera da calciatore, l’attaccante ha vestito le maglie sia degli azzurri che dell’Inter (club nelle cui giovanili è cresciuto). Il doppio ex è intervenuto ai microfoni di Radio Marte a pochi giorni dal ritorno della semifinale di Coppa Italia tra le due formazioni. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it.

Il doppio ex Di Napoli: “Sono cresciuto all’Inter, ma in azzurro è stato fantastico”

“Napoli-Inter sarà una sfida interessante ora sappiamo poco sul come ci arrivano le due squadre ma sarà una bella partita. I 5 cambi credo siano opportuni e sensati perché oltre che una necessità fisiologica, spero diventi una soluzione definitiva. Sono cresciuto nell’Inter, a Napoli ho avuto un’esperienza fantastica anche se non era più la squadra dell’epoca di Maradona. Mertens deve tanto alla piazza di Napoli e viceversa, era giusto che questo matrimonio proseguisse. Milik? E’ un attaccante forte, la sua media gol parla da sola. Farei un ulteriore tentativo per trattenerlo”.

