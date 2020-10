Diabete, sistema Freestyle Libre 3 di Abbott riceve il marchio Ce

Abbott ha annunciato di aver ottenuto il marchio CE (Conformitè Europeenne) per il suo sistema di nuova generazione FreeStyle Libre 3. Approvato per l’uso da parte delle persone con diabete in Europa. La tecnologia FreeStyle Libre 3 fornisce letture continue del glucosio in tempo reale, inviate automaticamente ogni minuto agli smartphone, con un’insuperata accuratezza fino a 14 giorni grazie al più piccolo e sottile sensore al mondo. Con un costo sostenibile come le versioni precedenti.

Indossabile fino a 14 giorni, il sistema FreeStyle Libre 3 comprende il più longevo sensore per il monitoraggio del glucosio auto-applicabile disponibile. Il sensore è semplice da applicare sulla parte posteriore del braccio grazie a un apposito dispositivo.

