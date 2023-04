Diagnostica tumori, TA Associates investe in Diatech Pharmacogenomics

Obiettivo crescere in ricerca test per la medicina di precisione

Roma, 26 apr. (askanews) – Diatech Pharmacogenetics, leader nella farmacogenetica e diagnostica della medicina di precisione per il cancro, ha annunciato oggi che TA Associates (“TA”), una delle principali società di private equity a livello globale, ha firmato un accordo finanziario volto ad effettuare un investimento strategico per la crescita dell’azienda. Come parte della trattativa, l’investitore di minoranza Alto Partners, cesserà completamente la sua partecipazione al business. Il fondatore e la direzione di Diatech manterranno la proprietà di maggioranza dell’azienda, collaborando a stretto contatto con TA. Diatech produce e distribuisce soluzioni diagnostiche per l’identificazione delle mutazioni geniche, che costituiscono i principali target della terapia personalizzata contro il cancro e che sono determinanti nelle risposte dei pazienti a specifici trattamenti. Con questi test, Diatech mira ad aumentare l’efficacia delle terapie contro il cancro attraverso diagnosi e trattamenti personalizzati.

“Siamo entusiasti di accogliere con noi TA in questo viaggio, in un periodo di grande avanzamento della medicina di precisione – ha detto Fabio Biondi, fondatore e presidente di Diatech -. TA offre un’ampia esperienza operativa e un’amplia rete globale che saranno fondamentali per accelerare la nostra crescita internazionale e l’innovazione dei prodotti. Ringraziamo anche Alto Partners per averci aiutato a raggiungere questo traguardo nel nostro percorso di crescita”.

Fondata nel 1996, Diatech ha avuto una forte crescita negli ultimi anni e oggi è uno dei primi players nel mercato dell’UE per la diagnostica oncologica. L’investimento di TA sosterrà il continuo sviluppo di Diatech di soluzioni diagnostiche e reagenti, nel settore della farmacogenetica, nonché le iniziative di crescita globale dell’Azienda, rafforzando la sua posizione di leader nel mercato in rapida espansione della diagnostica molecolare.

“Con il miglioramento della tecnologia e un maggiore passaggio alla medicina di precisione, i continui progressi nel panorama dei test genomici sono essenziali – ha dichiarato Oliva Alberti, CEO di Diatech -. Questa partnership strategica con TA ci consentirà di ampliare la portata dei nostri prodotti e servizi esistenti e di espanderci in modo significativo nei mercati internazionali”.

