Diagram si aggiudica digitalizzazione del comparto vitivinicolo armeno

“In 5 anni, dal 2019 al 2024, le Cantine locali passate da 25 a 150″

Milano, 11 feb. (askanews) – Abaco, dal 2024 azienda parte del gruppo Diagram, tra i principali player agritech in Europa, ha siglato un contratto con la “Vine and Wine Foundation of Armenia” (VWFA) per un progetto dedicato alla gestione della filiera vitivinicola locale. Lo ha comunicato la stessa azienda, spiegando di essersi aggiudicata la gara per lo sviluppo dell'”Agricultural (Grape) Value Chain Management System”, un sistema “innovativo progettato per ottimizzare la tracciabilità e la gestione dei processi produttivi”.

In una nota, il Gruppo precisa che l’obiettivo è quello di progettare e sviluppare un “Agriculture Value Chain Information System” (Avcis), che fungerà da piattaforma centralizzata per la raccolta di dati sugli agricoltori che gestiscono un terreno coltivato a vite, compresi gli aggiornamenti annuali e le stime previsionali sulla produzione. “Si prevede che il sistema incrementerà la trasparenza e migliorerà il monitoraggio della produzione grazie a strumenti di reporting completi” precisa Diagram, spiegando che “l’implementazione di questo sistema informativo fornirà gli strumenti necessari per migliorare la gestione dei vigneti garantendo inoltre alti standard di qualità”.

“Questo progetto rappresenta un passo importante per la valorizzazione della filiera vitivinicola armena e siamo entusiasti di poter contribuire, con la nostra esperienza e tecnologia, alla crescita di un settore chiave per l’economia locale” ha commentato Roberto Mancini, Ad di Diagram Group, rimarcando che “l’aggiudicazione della gara rappresenta “un traguardo significativo che conferma il nostro impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia per la gestione sostenibile delle risorse agricole”.

Diagram ha un portafoglio di clienti che copre oltre 2 milioni di ettari in Italia e oltre 500mila all’estero, e ha in organico un migliaio tra dipendenti e collaboratori che operano in diverse sedi tra Italia e Regno Unito.