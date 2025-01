Dialogo istituzionale per progetti sociali, presentata Fondazione Boscacci

Sviluppare e divulgare studi e ricerche, con coinvoglimento stakeholder settore

Roma, 23 gen. (askanews) – “Sviluppare e divulgare studi, ricerche e approfondimenti mirati a sensibilizzare su temi di interesse sociale con il coinvolgimento diretto degli stakeholder di settore, e favorire un corretto dialogo Istituzionale”. Lo ha detto Fabio Boscacci, fondatore e presidente dell’omonima Fondazione alla presentazione avvenuta nella sala stampa della Camera dei Deputati.

Grazie all’interesse e alla sensibilità verso i temi trattati, sono intervenuti l’On. Francesco Ciancitto, gli onorevoli Luciano Ciocchetti, Simona Loizzo, Matteo Rosso, i proff. Giuseppe Assogna (Presidente SIFEIT), Vincenzo Baglieri dell’Università Bocconi, Federico Lega dell’Università di Milano, e Andrea Costa, esperto nelle strategie di attuazione del PNRR – Missione 6 Salute per il Ministero della Salute.

Think tank dal Comitato Scientifico altamente qualificato, con il suo Laboratorio di Comunicazione e il suo Centro Studi, la Fondazione perseguirà l’obiettivo di supportare con i suoi membri – parlamentari, docenti universitari, professionisti, clinici di fama internazionale -, il dialogo Istituzionale in campo sociale e sociosanitario favorendo il coinvolgimento attivo delle diverse componenti della società civile.

Con il laboratorio la Fondazione metterà in campo fin da subito giornalisti e professionisti della comunicazione e delle relazioni pubbliche e istituzionali, per offrire strumenti comunicativi efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi via via prefissati, con percorsi innovativi, podcast e girati multimediali. Accanto a questo promuoverà confronti in presenza e talk con i decisori pubblici con il coinvolgimento dei media tradizionali.

L’attività del Centro Studi sarà incentrata sui bisogni di aziende ed enti su una informazione scientifica adeguata e aggiornata, con attenzione ai temi di politica, geopolitica e diplomazia.

Con il nodo di Salomone nel logo, e la saggezza alla base dell’azione la Fondazione vuole essere uno strumento a disposizione di chi abbia a cuore trasparenza, verità, democrazia, etica e dialogo come basi del proprio ruolo e della propria attività all’interno della complessa e conflittuale società odierna.

Tra le Partnership attuali Golem Multimedia, MInter Group e Mondo Internazionale.