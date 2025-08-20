mercoledì, 20 Agosto , 25

Maltempo a Milano, in due ore quasi 50mm di pioggia: evacuata comunità vicino al Lambro

(Adnkronos) - Prosegue l'allerta arancione per maltempo su...

Eurovision 2026, sarà Vienna ad ospitare la 70esima edizione

(Adnkronos) - Sarà Vienna, la capitale dell'Austria, a...

Norvegia, accuse al figliastro: principe Haakon ammette situazione “difficile”

(Adnkronos) - Il principe ereditario Haakon Magnus di...

Gaza, Hamas denuncia: “Uccisi quasi 19.000 bambini dal 7/10”. Katz approva piano occupazione

(Adnkronos) - Le autorità di Gaza, in...
diamond-league,-oggi-tappa-di-losanna:-orario,-azzurri-impegnati-e-dove-vedere-le-gare
Diamond League, oggi tappa di Losanna: orario, azzurri impegnati e dove vedere le gare

Diamond League, oggi tappa di Losanna: orario, azzurri impegnati e dove vedere le gare

DALL'ITALIA E DAL MONDODiamond League, oggi tappa di Losanna: orario, azzurri impegnati e dove vedere le gare
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna la Diamond League. Oggi, mercoledì 20 agosto, l’appuntamento è a Losanna per la tredicesima tappa del massimo circuito internazionale di atletica, arrivato alle battute conclusive. La settimana prossima inizieranno le finali a Zurigo, ultimo step prima dei Mondiali di Tokyo. Quattro gli italiani impegnati stasera: Mattia Furlani nel salto in lungo, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli. Ecco gli orari delle gare e dove vedere gli azzurri in tv e streaming. 

Ecco il programma delle gare di Diamond League oggi a Losanna:  

19.30 Getto del peso maschile (Leo Fabbri e Zane Weir)
 

19.43 Tiro del giavellotto femminile 

20.04 400 metri femminile 

20.05 Salto con l’asta femminile (non valido per la Diamond League)
 

20.11 800 metri femminile 

20.23 110 ostacoli (Lorenzo Simonelli) 

20.25 Salto in alto femminile 

20.29 3000 siepi femminile 

20.49 200 metri femminile 

20.50 Salto in lungo maschile (Mattia Furlani)
 

20.55 5000 metri maschile 

21.14 100 ostacoli 

21.23 800 metri maschile 

21.32 400 ostacoli maschile (non valido per la Diamond League) 

21.40 100 metri maschile 

21.52 4×100 femminile (non valido per la Diamond League) 

La tappa di Diamond League di oggi a Losanna sarà visibile su Rai 3 in chiaro, ma anche su Sky Sport Arena (canale 204) a partire dalle 20. Le gare saranno visibili anche in streaming su Rai Play (gratis), Sky Go e Now (per gli abbonati).  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.