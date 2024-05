diana-confermato-a-guida-consorzio-arancia-rossa-sicilia-igp

Per il triennio 2024-27. Confermato anche il cda

Roma, 20 mag. (askanews) – L’assemblea del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP ha confermato la propria fiducia nel lavoro svolto dal presidente Gerardo Diana e dal consiglio di amministrazione uscente per il triennio 2024-2027. I componenti del Consiglio di amministrazione (9 tra i produttori e 4 tra i confezionatori) sono stati infatti rieletti dall’assemblea per acclamazione, riconfermando così di fatto anche il presidente.

Il presidente Diana ha svolto il suo primo mandato da subentrante, a partire dal dicembre del 2021, in sostituzione del presidente dimissionario Giovanni Selvaggi.

Diana ha anche illustrato le linee guida dell’azione di tutela, promozione e sviluppo che il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP intende seguire già a partire dai prossimi giorni. “Bisogna da subito lavorare su tre tavoli tematici – ha annunciato alla assemblea – Il primo è quello sulla problematica del lavoro. È impensabile immaginare di affrontare la prossima campagna di raccolta degli agrumi senza personale. Gli altri due tavoli riguarderanno una doverosa attualizzazione del disciplinare di produzione e la promozione del prodotto.

Del Consiglio di amministrazione del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP fanno parte Gerado Diana Elena Albertini, Salvatore Scrofani , Giovanni Bua, Giovanni Crispi, Giuseppe Di Silvestro, Riccardo Di Stefano, Grazia Gugliotta, Placido Manganaro, Stefano Restuccia, Maria Paola Rizzo e Mario Tripoli e Vito Amantia. Quest’ultimo è il nuovo consigliere eletto e sostituisce il consigliere Maurizio Ialuna, veterano del CDA con tre mandati svolti, e non più eleggibile da statuto. Elena Albertini è stata nominata vicepresidente vicario in quota produttori e Salvatore Scrofani vicepresidente in quota confezionatori.