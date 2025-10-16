giovedì, 16 Ottobre , 25

Venezuela, Trump autorizza operazioni segrete della Cia

(Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump ha...

Perù, scontri a Lima dopo manifestazione contro nuovo governo: un morto e oltre 100 feriti

(Adnkronos) - Un uomo è stato ucciso e...

Indonesia, terremoto di magnitudo 6,5 nella provincia orientale di Papua

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6,5 gradi...

Maltempo al Sud con altri violenti temporali, prosegue l’Ottobrata al nord

(Adnkronos) - Allerta maltempo su tutto il sud...
Diane Keaton, svelata la causa della morte: è stata una polmonite

(Adnkronos) – È stata una polmonite la causa della morte di Diane Keaton, celebre attrice premio Oscar per “Io e Annie” (1977) di Woody Allen, scomparsa sabato scorso all’età di 79 anni a Los Angeles. La conferma è arrivata dalla sua famiglia attraverso una dichiarazione rilasciata alla rivista ‘People’, in cui si ringraziano i fan per l’ondata di affetto ricevuta in questi giorni di lutto. 

“La famiglia Keaton è profondamente grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in memoria della loro amata Diane”, si legge nella nota. “È venuta a mancare l’11 ottobre a causa di una polmonite”. La famiglia ha anche condiviso un ricordo toccante della sua dedizione al volontariato e al benessere degli animali: “Amava profondamente i suoi animali e sosteneva con convinzione la comunità dei senzatetto. Donazioni in sua memoria a una banca alimentare locale o a un rifugio per animali sarebbero un gesto bellissimo”. 

Il sito internet Tmz, specializzato in notizie di Hollywood, ha riportato in esclusiva che paramedici del Los Angeles Fire Department sono intervenuti presso l’abitazione dell’attrice intorno alle 8:08 del mattino di sabato 11 ottobre, dopo una chiamata d’emergenza che segnalava una “persona a terra”. Keaton è stata trasportata in ambulanza verso un ospedale della zona, dove è stata successivamente dichiarata morta. L’audio delle comunicazioni radio dei soccorritori, ottenuto sempre da Tmz, “indica chiaramente la gravità della situazione già al momento dell’arrivo sul posto”. Secondo Tmz, resta ora da capire cosa verrà riportato nel certificato di morte ufficiale, che potrebbe indicare cause sottostanti o fattori contribuenti alla polmonite, come condizioni pregresse o complicazioni legate all’età. (di Paolo Martini) 

