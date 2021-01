AGI – All’ora di pranzo il premier Conte sale al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica, Mattarella. Il presidente del Consiglio ha ricevuto ieri il capo delegazione dem Franceschini, poi in mattinata la telefonata del segretario dem, Nicola Zingaretti. La posizione del Pd all’inizio della giornata è quella di cercare un accordo all’interno della maggioranza, magari per arrivare ad una crisi lampo e ad un nuovo governo presieduto dallo stesso Conte.

Sotto traccia è lo stesso lavorio del Movimento 5 stelle che preme per un dialogo. È vero che Mastella ha spiegato di voler lavorare ad un gruppo dei responsabili ma al momento i numeri non sarebbero tali da assicurare una navigazione dell’esecutivo.

Diario del giorno della crisi. Renzi ascolta Conte e poi: "Tutto qui?"

