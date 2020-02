Stamattina gita fuori programma. Niente bici in campagna, come previsto, perché l’aria è troppo fresca. Ma ho l’idea giusta per rendere indimenticabile questa giornata! Carico tutti in auto e si fa il tour degli amici più cari, quelli che ci siamo stufati di sentire solo al telefono. Abbiamo una gran voglia di vederli ridere, di essere sicuri che stiano bene.

Tre tappe: vicino alla stazione, poi verso la croce rossa e infine nel quartiere di Retegno. Chiamiamo pochi secondi prima di arrivare per fargli una sorpresa. Vedere la gioia loro e dei bambini quando si affacciano sul balcone per ‘accoglierci’

L’articolo Diario della quarantena da Codogno. Quinto giorno proviene da Notiziedi.

