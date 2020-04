Diavoli è la nuova «miglior serie» di Sky: nella prima puntata due morti inaspettate

Almeno per Sky non c’è dubbio. Diavoli, la nuova serie tv tratta dal libro di Guido Maria Brera, è già un successone. Andata in onda venerdì 17 aprile 2020, la prima puntata su Sky Atlantic è stata accolta positivamente dal pubblico che l’ha guardata da casa.

Diavoli è la nuova “miglior serie» di Sky Atlantic: gli ascolti della prima puntata

A comunicare i primi dati Auditel di Diavoli è stata la stessa Sky. Stando ad una nota con gli ascolti diffusi dal network tv, il pubblico di Sky Atlantic si è già affezionato alla storia di potere e finanza, con protagonista Alessandro Borghi nei panni di Massimo Ruggero.

La prima puntata è stata vista in media da 572.000 telespettatori – in 637.000 hanno guardato il primo episodio – e i dati d’ascolto corrispondono al “miglior esordio per una serie Sky Original della stagione 2019/2020», nonché al “terzo miglior debutto degli ultimi 3 anni, dietro solo a Gomorra 4 e Catch-22».

Insomma, un successone, senz’altro anche merito di Patrick Dempsey e dello stesso Borghi, arruolati nel cast rispettivamente nei panni del “diabolico” antagonista Dominic Morgan, amministratore delegato della NYL, e del trader – “squalo” il cui nome ricorda anche il ruggito di un leone (sic!).

Massimo e Dominic. Lo squalo della finanza e il suo mentore. Ma cosa accadrà tra i due? Scopritelo con #Diavoli, dal 17 aprile su Sky.@AleBorghi_@PatrickDempsey pic.twitter.com/MsOgfUXIIy — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) April 16, 2020

Diavoli, due morti inaspettate nella prima puntata

A tenere incollati i telespettatori di Sky Atlantic, davanti alla prima delle 5 puntate di Diavoli, sono state probabilmente anche le morti inaspettate di due protagonisti: quelle di Edward Stewart e di Carrie Price.

Ed, rivale di Ruggero per il posto di vice Ceo alla NYL, si è sfracellato al suolo dopo una caduta di faccia dall’alto; la scena è stata un po’ cruenta e ha mostrato sangue sparso qua e là.

L’altra scomparsa, non meno improvvisa, è stata quella della moglie di Massimo. Dopo la scoperta del presente da escort, Ruggero, convinto che qualcuno lo voglia incastrare, ha ricevuto dall’ospedale una brutta telefonata: Carrie è morta.

Cosa succederà, allora, nella seconda puntata? Venerdì 24 aprile 2020, gli spettatori di Sky Atlantic scopriranno o no chi ha ucciso Ed? E Carrie è davvero morta oppure no? Appuntamento alla prossima settimana, perché in fondo siamo tutti un po’…Diavoli!

I primi due episodi di #Diavoli mi hanno convinto: il “diavolo” che è in ognuno dei protagonisti supera la vecchia concezione di bene e male e rende il confine sempre più liquido. Ottimo cast ed efficaci i riferimenti economici in stile “docu”. Ma chi ha ucciso Ed? pic.twitter.com/VxrVDDM0oi — Stinco Di Santo (@RaffaeleSanto) April 18, 2020

continua a leggere sul sito di riferimento