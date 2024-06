dibattito-biden-trump,-gli-americani-premiano-il-‘tycoon’.-i-dem-preoccupati

ROMA – Una vittoria schiacciante contro una performance a dir poco disastrosa. Secondo gran parte degli analisti, Donald Trump esce vincente dal dibattito contro Joe Biden andato in onda ieri sera, in diretta, sulla Cnn. Tanti i temi trattati: inflazione, tasse, immigrazione, aborto e politica estera. E anche se il Tycoon ha mentito spudoratamente su molti punti, così come dimostrato dal ‘fact checking’ dell’emittente televisiva, un sondaggio tra i suoi spettatori ha confermato che “per il 67% degli americani il confronto lo ha vinto Trump, mentre il 33% ha preferito Biden“. A parte i temi trattati il Presidente in carica è apparso quasi stordito, parlava a voce bassissima e in molti casi non si capiva proprio il filo del suo discorso. E Trump non ha perso l’occasione per farglielo notare: “Non so davvero cosa abbia detto alla fine della frase, non credo nemmeno che sappia cosa abbia detto”, dice in un passaggio del dibattito.

Intervistata dalla CNN, la vicepresidente Kamala Harris ha riconosciuto che il presidente Joe Biden ha avuto un “un inizio lento, ma è stato un finale forte. Ciò che è diventato molto chiaro nel corso della serata è che Joe Biden sta combattendo per conto del popolo americano sulla sostanza, sulla politica, sulla performance. Joe Biden è straordinariamente forte“. E sulla preoccupazione dei colleghi Dem a stelle e strisce che hanno definito la performance di Presidente “un disastro” e “un disastro ferroviario”, Harris ha detto: “Alla fine, queste elezioni e chi sarà il presidente degli Stati Uniti devono riguardare la sostanza, e il contrasto è chiaro. Io sto parlando di tre anni e mezzo di performance in un lavoro che è stato storico”.

