Dibattito Mercosur in Pe, Sefcovic: meglio con accordo che senza

Stop a informazioni false: polli al cloro non entreranno in Ue

Roma, 13 feb. (askanews) – L’accordo tra l’Unione Europea e i paesi dell’area Mercosur “darà un enorme contributo al nostro benessere e al welfare in Europa e creerà nuove occasioni per gli agricoltori in campo agroalimentare. Inoltre, sarà positivo per l’ambiente e la sostenibilità e voglio sottolineare che, sotto tutti gli aspetti, ci troviamo in una situazione molto migliore con l’accordo che senza l’accordo”. Lo detto Maroš Šefcovic, Commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica e Commissario europeo per le relazioni interistituzionali e la trasparenza, intervenendo al dibattito all’assemblea plenaria del Parlamento Europeo sull’impatto dell’accordo di libero scambio UE-Mercosur.

L’accordo politico sul partenariato UE-Mercosur è stato raggiunto il 6 dicembre 2024 dalla Commissione e dai paesi fondatori del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) e ora richiede il via libera del Parlamento Ue per entrare in vigore. Al momento, l’accordo è in fase di revisione legale e, una volta tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE, la Commissione lo presenterà al Parlamento e ai governi dell’UE per approvazione. Se ratificato, l’accordo raggiunto a dicembre eliminerebbe gradualmente i dazi sul 91% delle esportazioni dell’UE verso il Mercosur, e sul 92% delle esportazioni del Mercosur verso l’UE.

Per il Commissario Šefcovic, intervenuto a conclusione dell’assemblea, l’accordo “vincola i paesi Mercosur a contrarre forti impegni nella lotta alla deforestazione e fornisce alla Ue una grande piattaforma di cooperazione per le sua ambizioni climatiche. Sono orgoglioso di questo accordo – ha detto rivolgendosi ai deputati che hanno espresso posizioni critiche – e sono convinto che presentando i fatti possiamo convicervi che è positivo e che la Commissione ha fatto un buon lavoro. Questo è il più grande accordo di libero scambio stipulato dall’Unione, 4 volte maggiore come entità di quello stipulato con il Giappone e inoltre stipulato in un perifdo difficile, in cui si tornano a imporre barriere commerciali”.

Visto che nel corso dell’assemblea è stata sottolineata l’importanza di una discussione strategica in ambito agricolo, il Commissario ha precisato che “la Commissione Europea è disposta a occuparsene: il Commissario Hansen sta elaborando una nuova progettualità strategica per l’agricoltura e faremo tutto ciò che è in nostro potere per abbattere gli oneri di rendicontazione e la burocrazia per i nostri agricoltori, in modo che l’agricoltore abbia una vita più agevole”.

Poi, un appello a “non diffondere informazioni false: non ci saranno polli al cloro o carne di manzo con ormoni importati in Ue, questo tipo di carne non è mai entrata in Europa nè mai lo farà. Dovremo basarci – ha concluso – su dati reali e concreti in questo dibattito. La Commissione ha tutte le cifre, ha argomentazioni convincenti ed è pronta a dibattere sull’accordo basandosi sui fatti”.