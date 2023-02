Dicos avvia lavori complesso edilizio città militare Cecchignola

A Roma, tre lotti residenziali

Roma, 24 feb. (askanews) – Dicos Lavori srl, società specializzata nella realizzazione di opere pubbliche e nello sviluppo dell’edilizia residenziale, ha firmato come Consorzio Innova un contratto d’appalto per la realizzazione di moduli abitativi innovativi ad alta efficienza energetica in un’area demaniale adiacente alla città militare Cecchignola a Roma. Al via i lavori di realizzazione del primo dei tre lotti, del valore di 50 milioni di euro.

Si tratta, informa una nota di un progetto pilota che prevede la costruzione di 720 nuovi alloggi, articolati in 17 edifici abitativi e che include proposte tecniche migliorative, derivate dalle esigenze della Forza Armata. Ogni unità abitativa è infatti stata studiata per sfruttare al massimo le condizioni ambientali, potenziare il comfort interno e ridurre il fabbisogno energetico da parte dei sistemi impiantistici. Grande attenzione è stata data anche alla qualità urbanistica del progetto, concepito come un piccolo quartiere residenziale, dotato di spazi verdi, aree comuni e aree commerciali. “Siamo felici di questo progetto pilota, che speriamo possa essere anche approfondito e replicato nell’ambito delle nostre iniziative private” – Alessandro Cardellini, Consigliere Delegato di Dicos Lavori S.r.l..

