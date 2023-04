Dicos Lavori: al via tre progetti di rigenerazione urbana a Roma per 36 mln di euro

A Montesacro, Villa Bonelli e Piazza Carpegna

Roma, 5 apr. (askanews) – Dicos Lavori Srl, società specializzata nella realizzazione di opere pubbliche e nell’edilizia residenziale, annuncia la realizzazione di tre importanti progetti di rigenerazione urbana a Roma. I progetti, sviluppati con una società del gruppo IDIC, per un investimento complessivo di circa 36 milioni di euro, sono orientati alla sostenibilità e all’efficientamento tecnologico ed energetico e rappresentano un importante contributo alla realizzazione di impianti residenziali sostenibili nella città di Roma.

“I nostri tre progetti di riqualificazione urbana sono stati attentamente pianificati per massimizzare la sostenibilità, sfruttando le nuove tecnologie per garantire un elevato livello di efficienza energetica e sviluppo sostenibile del territorio. Siamo entusiasti di poter iniziare i lavori e contribuire alla creazione di residenze sostenibili nella città di Roma” – ha dichiarato Alessandro Cardellini, Consigliere Delegato di Dicos Lavori Srl.

Il primo intervento verrà realizzato nel quartiere Montesacro, vicino piazza Sempione, tra viale Tirreno e via Monte Altissimo. Si tratta di un vecchio edificio in disuso, che verrà riconvertito in un progetto che prevede la realizzazione di 23 appartamenti distribuiti su 6 piani, tutti dotati di giardino o terrazzo e con soluzioni immobiliari eleganti, sofisticate e comode, progettate per accogliere le esigenze del vivere contemporaneo. I lavori inizieranno in estate e saranno completati in circa 2 anni.

Il secondo progetto di rigenerazione verrà invece realizzato nei pressi di Villa Bonelli, in zona Portuense, e prenderà il nome di Solaris71. Il nuovo complesso è costituito da appartamenti di nuova costruzione, gas free e con altissime prestazioni energetiche. Le nuove soluzioni immobiliari di Solaris71 sono progettate per garantire un taglio le spese delle utenze grazie all’elevata classe energetica e all’isolamento termico degli appartamenti. Le unità sono disponibili in diverse metrature: bilocali, trilocali e quadrilocali, tutti dotati di impianti fotovoltaici.

Il terzo intervento riguarda invece la realizzazione di un edificio residenziale di cinque piani nei pressi di Piazza Carpegna in zona Aurelia Antica. Verrà demolito l’immobile esistente per la costruzione di 28 unità abitative, inserite in un parco privato di notevole pregio e dotate di posti auto e ampi spazi esterni. L’Architetto Eleonora Cardellini, Responsable della divisione Studi e Progetti del Gruppo, ha dichiarato circa questo ultimo intervento di riqualificazione che “le linee progettuali sono ispirate ad una estetica minimale volta al dialogo con l’ambiente esterno, attraverso l’uso specifico di materiali e colorazioni green. Ad esempio, il corpo di fabbrica, a pianta rettangolare, è interrotto asimmetricamente dal vano scala che riprende la direttrice del viale alberato d’ingresso. Il diverso allineamento di parapetti, brise soleil, velette e lesene concorre a donare profondità al volume creando una stratificazione di materiali di finitura e superfici esterne”

I tre interventi sono fortemente orientati a soddisfare la necessità urgente di politiche abitative sostenibili, in grado dar avvio ad uno sviluppo urbano equilibrato e che possa dare valore anche alle zone più periferiche nelle città.

“I tre progetti di rigenerazione urbana presentati rappresentano un importante impegno verso la sostenibilità, offrendo soluzioni immobiliari moderne e all’avanguardia. La società continua ad investire in progetti innovativi che contribuiscono alla crescita della città di Roma” ha concluso Flavio Di Giacomo, Responsabile Commerciale del Gruppo.

continua a leggere sul sito di riferimento