Diego Armando Maradona è morto: addio all’artista del pallone che ha fatto sognare Napoli e il calcio

E’ morto Diego Armando Maradona: la notizia choc arriva direttamente dall’Argentina. Il Pibe de Oro è scomparso all’età di 60 anni per un arresto cardiorespiratorio.

Addio a Diego Armando Maradona: morto a 60 anni d’età

Tutto il mondo del calcio e non solo piange la morte di Diego Armando Maradona. A sorpresa, direttamente dall’Argentina, è arrivate la terribile notizia: il Pibe de Oro ci ha lasciati a soli 60 anni per un arresto cardiaco. La notizia è stata confermata anche da Clarin e la CNN che rivelano come causa del decesso: un arresto cardiorespiratorio. Stando a quanto si apprende dai media argentini inutile il soccorso da parte di tre ambulanze presso il Barrio San Andres, il quartiere dove Maradona viveva a Buenos Aires, in Argentina.

A soli 60 anni ci lascia così una delle leggende del calcio mondiale, un uomo che ha fatto sognare prima l’Argentina e poi il resto del Mondo. Un campione che, con il suo ingegno e talento, si è fatto amare da tutti conquistando con la squadra del Napoli il primo scudetto. Correva il 10 maggio del 1987 quando il Pibe de Oro ha regalato alla città di Napoli e a tutti i tifosi la vittoria del primo primo scudetto entrando così per sempre nella storia della città più bella del mondo.

Diego Armando Maradona: una leggenda che vivrà in eterno

Una vita di eccessi e successi quella di Diego Armando Maradona che l’hanno trasformato in un vero e proprio mito. L’artista del pallone ha fatto sognare Napoli e il resto del mondo facendosi perdonare qualche “uscita di troppo”. Il suo talento in campo era visibile a tutti; lo stesso Michel Platini paragonandosi a lui diceva: “quel che io faccio con un pallone Maradona lo fa con un’arancia”.

La sua morte arriva come un fulmine a ciel sereno a distanza di poche settimane da un intervento al cervello a cui si era sottoposto presso la clinica Los Olivos di Buenos Aires. Un intervento riuscito alla grande considerando che il medico personale aveva rassicurato la stampa sulle condizioni di salute del campione. Oggi la brutta notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: el Pibe de Oro è morto lasciando un vuoto incolmabile strappando una lacrima a chi ha gioito e sognato con lui. Diego Armando Maradona è una leggenda che vivrà in eterno.

